Ed Sheeran hat 22 Kilo abgenommen

Der 28-jährige britische Popstar hat am Jahresende sichtlich abgenommen. Er äußerte sich dazu in einem Podcast und erzählte, dass er ein paar Kilos verlieren wollte. Inzwischen nahm er rund 50 Pfund (etwa 22 Kilogramm) ab.

Gerade wenn er in Amerika ist, futtert er sich gern mal wieder mehr an, wie er im Podcast "Behind The Medal" sagt: "Amerika packt mich jedes Mal. Du spielst in den USA dein Konzert zu Ende und holst dir einen Eimer voller Chicken Wings, sitzt hinten im Bus, guckst dir die Simpsons an und trinkst Wein. Und das jeden Tag", berichtet Ed Sheeran.

© Instagram So zeigt sich Ed Sheeran in einem aktuellen Instagram-Video. So zeigt sich Ed Sheeran in einem aktuellen Instagram-Video.

Den Sport hatte der britische Sänger lange unterschätzt: "Als Kind habe ich Sport geliebt, dann fing ich an, Musik zu machen und zu rauchen und habe es komplett vergessen", gibt er zu. Stattdessen habe er sich gehen lassen.