Ehe-Aus bei Superstar Adele

Nach nicht einmal zwei Jahren Ehe ist alles schon wieder vorbei. Adele und ihr Mann Simon Konecki haben sich getrennt. Ein Sprecher bestätigte das Ehe-Aus am Samstagvormittag. 2011 wurden beide einander vorgestellt. Prominenter Kuppler spielte hier Superstar Ed Sheeran. Dann ging alles ganz schnell. Ein Jahr später wurde bereits der gemeinsame Sohn Angelo geboren.

Doch immer wieder soll es zwischen den beiden gekriselt haben. Auch eine Trennung soll es zwischendurch gegeben haben. Aber die "Hello"-Sängerin und der Unternehmer rauften sich wieder zusammen, bis Ende 2017 dann alles perfekt schien. Es folgte die Traumhochzeit in ihrer 10-Millionen-Dollar-Villa in Los Angeles.

Doch jetzt ist alles wieder vorbei. Wie die britische "The Sun" berichtet, sollen beide in den letzten Monaten unterschiedliche Leben geführt haben. Während die 30-Jährige gemeinsam mit ihrem Sohn überwiegend in New York Zeit verbringen soll, hielt sich Konecki meistens in Großbritannien auf.

Allerdings lässt diese Trennung, so schmerzhaft sie für die kleine Familie sein mag, zumindest die Fans weiterhoffen. Denn Adele ist für ihre Herzschmerz- & Trennungshits bekannt. Vielleicht kommt dann doch schneller als gedacht das langerwartete vierte Album des Popstars.