Macpherson war eines der bekanntesten Models der 1980er-Jahre und hat im Laufe ihrer Karriere den Spitznamen "The Body" verliehen bekommen. Sie sammelte auch Erfahrungen im Schauspiel-Bereich und im TV, im letztgenannten Metier war sie unter anderem als Gastgeberin der Show "Britain's Next Top Model" tätig. Laut Lugner residiert das im Jahr 1964 geborene Fotomodell inzwischen in einer 8,1 Millionen US-Dollar teuren Villa in Miami.

Nicht erste Wahl

Macpherson war aber nicht die erste Wahl von Lugner. Zuvor hatte er mit einer Agentur eines Stars aus Los Angeles "verhandelt, verhandelt und verhandelt", wie der Baumeister bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Wien verriet. Als man sich endlich einig war, machten die Waldbrände in Kalifornien den Plänen Lugners aber einen Strich durch die Rechnung. Das Haus des Stars brannte ab, woraufhin eine Teilnahme am Opernball unmöglich war.

So fiel die Wahl schließlich auf Macpherson, die zwar nicht in Los Angeles, aber immerhin noch in Miami wohnt. Und zwar in einer "8,1 Millionen Dollar teuren Villa", wie Lugner wusste. Mit dem ehemaligen Supermodel ist der Vertrag bereits - mehr oder weniger - unter Dach und Fach. Sie wird nach einer Zwischenstation in London am Dienstag in Wien landen und dann das Opernball-Programm des Baumeisters samt Pressekonferenz und Autogrammstunde in der Lugner City durchlaufen.