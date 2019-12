Emily Ratajkowski (28): Rätseln um große "Böller"

Das Jahr geht zu Ende. (Nackt-)Model Emily Ratajkowski sorgt noch einmal für offene Münder mit einem Instagram-Posting, das der Fantasie nur wenig Spielraum gibt. In weißen Spitzen-Dessous rekelt sich die Schönheit im Bett und präsentiert ihre Oberweite samt "Schmollmund" für die Kamera. Zahlreiche Fans munkelten darüber, ob sich "Emrata" bei ihren, doch unüblich üppigen, Brüsten wohl nachhelfen ließ. Auch ihre Bilderunterschrift "Jep. Ich brauche diesen BH" heizte die Gerüchteküche nochmal ordentlich an. Mittlerweile sammelte das Posting über 2,3 Millionen Likes – Und das nach bloß einem Tag.

Ob das Super-Model wirklich "was machen" ließ lässt sich zum derzeitigen Stand wohl nicht beantworten. Grund gegen Silikon-Implantate ist jedoch, dass Ratajkowski bereits von "Mutter Natur" mit ziemlich üppiger Oberweite beglückt wurde. Auch den Beweis, dass es sich dabei um ihre echten Brüste handelt brachte sie bereits auf Twitter: "Für diejenigen, die behaupten ich hätte mir die Brüste machen lassen. Das hier bin ich mit 14...."

For those meanies that insist I have had a boob job, here I am at 14 sooooo pic.twitter.com/MMZZvAMr