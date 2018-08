Bereits Anfang August war es so weit und David Hasselhoff und seine Hayley Roberts haben sich das Jawort gegeben. In einer romantischen Zeremonie in Italien, im engen Familien- und Freundeskreis, machten sie ihre Liebe offiziell.

Ihr Gelübde

Nun will Hayley ihr Glück mit der ganzen Welt teilen und hat auf Instagram viele Fotos und Videos veröffentlicht. Zu sehen sind eine wunderschöne Braut und ein sichtlich gerührter Ehemann...

So romantisch war ihre Hochzeit

Verliebt

Anfang der Liebe

"Unser erstes Date war in Bonn", sagte Hasselhoff kürzlich der ProSieben-Sendung "red". Der Sänger war bereits mit seinen Schauspielkolleginnen Catherine Hickland und Pamela Bach verheiratet. Er hat zwei erwachsene Töchter.