Enthüllt: Das dunkle Geheimnis der Kelly Family

Nach außen hin wirkte die Kelly Family viele Jahre lang perfekt. Als die Großfamilie in den 90ern mit Hits wie "An Angel" Fans auf der ganzen Welt begeisterte, wollten viele sein wie Paddy, Angelo, Joey und Co. Doch dann bröckelte die Fassade der Familie, die Karriere war vorbei und die Geschwister fanden erst nach Jahren wieder auf den richtigen Weg. Einer, der seit Jahren ein stabiles Leben führt, im Sport eine Berufung gefunden hat, ist Joey Kelly. Der 46-jährige Kelly-Bruder hat nun in einem Gespräch mit Moderator Pierre M. Krause ganz offen über die schwierige Vergangenheit der Geschwister gesprochen. Dabei kam auch ein trauriges Familiengeheimnis zur Sprache.

Eine Schwester starb

Vater Dan Kelly war in erster Ehe mit Joanne verheiratete, dann mit Barbara. Aus dieser Verbindung stammen die Geschwister Danny (58), Caroline (57), Kathy (56) und Paul (55). Offiziell vier Kinder, doch in Wahrheit sind es einmal fünf gewesen. Denn es gab noch ein weiteres kleines Mädchen. Joey Kelly dazu: "Die Familie ging zu Brüche, weil meine ältere Halbschwester mit zwei Jahren gestorben ist. Sie ist ertrunken. Das weiß keiner. Dann ist die erste Frau meines Vaters gegangen und dann war meine Mutter quasi die neue Mama. Und mein Vater hat dann mit unserer Mutter nochmal acht Kinder bekommen."

Kellys: Gar nicht richtige Geschwister

Zuerst wussten einige der Geschwister nicht, dass sie nicht richtig miteinander verwandt sind, lediglich einen gemeinsamen Vater haben. Joey wurde von einem Cousin aufgeklärt, der zu ihm meinte: "'Das sind doch gar nicht deine richtigen Geschwister. Guck dir die doch mal an, die haben schwarze Haare.'" Schwester Patricia hat es erst mit 25 Jahren erfahren, so Joey. Über die Zeit vor Mama Barbara wurde in der Familie nie gesprochen. Trotzdem hatte er eine schöne Kindheit, es habe ihm und seinen Geschwistern an nichts gefehlt.