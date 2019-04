Erneut Wirbel um Helene Fischers See-Villa

Mühsam. Das Haus am See blieb für Helene Fischer (34) bisher ein Luftschloss. Denn was vor zwei Jahren gemeinsam mit Florian Silbereisen begann, entwickelte sich zum Albtraum. Fischer ließ vor zwei Jahren das Haus auf ihrem Grundstück am Ammersee abreißen und beantragte eine Baugenehmigung für ihre Traum-Villa, doch diese bekam sie erst jetzt.

Nun, da das erste Problem gelöst ist, tritt bereits das nächste auf: Das Grundwasser drückt nach oben und in der Baugrube steht nun Wasser. Ein Spezialtiefbau-Unternehmen hat Spundwände in den Boden gerammt, damit der Rand der Baugrube nicht einbricht. Die Arbeiten haben begonnen, jedoch eher schlecht als recht.