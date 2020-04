Ex-Playmate: Tod mit 33!

Ashley Mattingly, Playmate vom März 2011, ist in ihrem Heim in Austin Texas tot aufgefunden worden. Das berichten US-Medien unter Berufung auf die Familie von Ashley. Ein Freund von Mattingly sei zu ihr gefahren, um nachzusehen, ob alles bei ihr in Ordnung sei – sie hatte sich tagelang nicht gemeldet.

Der Freund fand sie nicht ansprechbar vor. Mattingly hat sich das Leben genommen und einen Abschiedsbrief hinterlassen. Das Ex-Playboy-Model war Opfer von häuslicher Gewalt durch ihren Ex-Freund und soll die Erlebnisse nie verwunden haben. Sie entwickelte eine Alkohol- und Drogensucht. Jüngst soll sie sich einen kleinen Hund zugelegt haben, um sich gegen ihre Depressionen zu wappnen. Der kommt jetzt zu ihrer Familie.