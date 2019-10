Ex-Teenie-Star dreht jetzt Pornos

Mit der Rolle der Jessica Forrester in der TV-Serie "Reich und Schön" wurde Maitland Ward Mitte der 90'er zum Teenie-Star. Später flimmerte sie in der US-Sitcom "Das Leben und Ich" (als Rachel McGuire) über die Bildschirme. Jetzt dreht die US-amerikanische Schauspielerin Maitland Ward Pornos.

© MaitlandWard/Instagram So zeigt sich Maitland Ward auf ihrer Instagram-Seite.

Ihr erster Sexfilm heißt "Drive". Regie geführt hat das 34-jährige Ex-Pornosternchen Kayden Kross. Maitland zu ihrem Debüt in der Porno-Branche: "Sie baten mich mitzumachen, und ich dachte: ‚Ich wusste ja gar nicht, dass es Pornos gibt, die so gut gemacht sind‘", sagt die heute 42-Jährige im Interview mit der US-"In Touch". "Ich las das Drehbuch und fand, dass es wirklich sehr, sehr gut geschrieben ist."

Ihre Rolle darin sei "so anders als alles, was ich bisher dargestellt habe", so Maitland. In ihrem ersten Porno stellt Ward eine Frau dar, die zuerst ziemlich unschuldig erscheint, dann aber ganz schnell in Fahrt kommt.

Die Stars der US-Sitcom „Das Leben und Ich“ (1993 bis 2000): Matthew Lawrence, Trina McGee, Ben Savage, Danielle Fishel, Will Friedle, Maitland Ward und Rider Strong (v. l.)