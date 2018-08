Die 75. Filmfestspiele von Venedig eröffneten mit der Weltpremiere von Damien Chazelles "First Man", für das der Oscar-Preisträger erneut Ryan Gosling vor die Kamera holte. Die Filmbiografie von Neil Armstrong ist eines von 21 Werken, die heuer um die Goldenen Löwen rittern. Verliehen werden diese am 9. September. Ein österreichischer Film ist heuer nicht am Start.

Dennoch gab es schon am Eröffnungstag österreichische Beteiligung. Hollywood-Star Christoph Waltz zeigte sich ebenso am Red Carpet, wie Ryan Gosling, Naomi Watts und andere Größen. Vor allem die weiblichen Gäste wussten mit ihren Roben zu begeistern. Watts schritt in einer pinken Kreation von Armani Privé über den roten Teppich. (Alle Outfits und Stars sehen Sie in der Diashow unten)



Venedig-Chef Alberto Barbera hat heuer erneut zahlreiche prominente Namen für die Festspiele an Land gezogen, darunter Ethan und Joel Coen, die mit "The Ballad of Buster Scruggs" einen Western mit James Franco, Liam Neeson und Tom Waits vorlegen. Und der deutsche Oscar-Gewinner Florian Henckel von Donnersmarcks hat mit "Werk ohne Autor" eine Künstlerbiografie mit Tom Schilling im Talon. Aus österreichischer Sicht interessant dürfte die Premiere von "Introduzione all'oscuro" des argentinischen Regisseurs Gaston Solnicki werden, der eine Hommage an den im Vorjahr verstorbenen Viennale-Chef Hans Hurch geschaffen hat. Und der Wiener Oscarpreisträger Christoph Waltz sitzt in der Jury.



Diashow Filmfestspiele Venedig: Alle Stars & alle Outfits © Getty Images Pretty in Pink: Die Schauspielerin begeistert in Armani Privé © APA/AFP/VINCENZO PINTO Die britische Actrice läuft in Valentino über den roten Teppich. © Getty Images Das Model entschied sich ebenfalls für eine Robe von Armani Privé. © Getty Images Das Model bezauberte in Alberta Ferretti die Fotografen. © Getty Images © Getty Images Die Freundin von Weltfußballer Cristiano Ronaldo gibt sich sexy in einer Robe von Twinset. © Getty Images Der "La La Land"-Star ist auch bei der "First Man"-Premiere in einer Robe von J. Mendel dabei. © Getty Images Die italienische Schauspielerin trägt am Red Carpet Philosophy di Lorenzo Serafini. © Getty Images Die Italienerin setzt auf die Signalfarbe Rot. © Taika Waititi © Getty Images Die Französin besticht in schlichter Eleganz von Erdem. © Getty Images © Getty Images © Getty Images © APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE © Getty Images © Getty Images © Getty Images 1 / 19