Fünfter Teil fix: Die ''Hunger Games'' kommen zurück

Vier Jahre ist es her, seitdem der letzte Teil der Filmreihe "Tribute von Panem" in den Kinos war. Nun sollen die "Hunger Games", so der englische Originaltitel, in eine nächste Runde gehen. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, soll auch schon die Arbeit an dem neuen Blockbuster gestartet sein. Als Vorlage für den Film soll der fünfte Teil der Romanreihe von Suzanne Collins dienen. Dieser, mit dem Titel "Das Lied von Vogel und Schlange" erscheint aber erst am 19. Mai 2020.

Die genauen Details rund um Kinostart, Besetzung und ähnliches sind freilich noch nicht bekannt, allerdings steht fest, dass es nicht an den vierten Teil "Mockingjay" anknüpft. Im Gegenteil. Der neue Roman erzählt die Vorgeschichte des Fieslings Coriolanus Snow (im Film gespielt von Donald Sutherland). In dem Prequel soll den Fans aufgezeigt werden, wie er zu diesem Tyrann, als den man ihn bisher kannte, wurde.

Fans von Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson und Co. dürfen sich allerdings nicht zu früh freuen. Es gilt allein aufgrund der Storyline als äußerst unwahrscheinlich, dass die Publikumslieblinge auch hier mitmischen werden.