Gaga zeigt ihre neue Liebe

Herzbeben. Im Dezember gab es die ersten Gerüchte. Rund um den Superbowl erwischten sie die Paparazzi beim Knutschen und jetzt macht Lady Gaga (33) die Liebe zu Mathematiker Michael Polansky (41) offiziell. Mit einem innigen Instagram-Posting, bei dem sie bei einem Yacht-Ausflug auf seinem Schoss kuschelt, schrei(b)t sie das gemeinsam Glück in die Welt hinaus. „Wir hatten so viel Spaß in Miami.“

Drei Monate voll Liebe. Polansky, Geschäftsführer der Parker Group des Facebook-Mitbegründers Sean Parker, hat im November bei einer Gala für Krebs-Immuntherapie Gagas Herz erobert. Im Dezember feierte sie seinen Geburtstag mit einem Kuss und zu Silvester kuschelte man in Vegas. Jetzt, exakt ein Jahr nach der Trennung von ihrem Verlobten Christian Carino, zeigt sie ihr neues Liebes-Glück.