Garner und Affleck lassen sich scheiden

Jennifer Garner und Ben Affleck lassen sich laut einem Bericht des Promi-Magazins tmz bald scheiden. Schon 2015 trennte sich das einstige Vorzeigeehepaar Hollywoods, das zusammen zwei Töchter und einen Sohn hat, 2017 wurde die Scheidung eingereicht. Der Grund dafür soll unter anderem Bens Suchtverhalten gewesen sein - und seine Affären.



Doch aufgrund eines fehlenden Ehevertrags habe man bisher offenbar keine Einigung erreicht. Nun soll der Termin für die Scheidung feststehen - sobald Affleck aus dem Alkohol-Entzug zurückkommt, soll das Ehe-Aus offiziell besiegelt werden. Garner und Affleck sollen sich laut tmz auf ein gemeinsames Sorgerecht für die drei Kinder geeinigt haben.

Alkohol-Rückfall

Die Meldung kommt nur wenige Tage nach einem erneuten Alkohol-Rückfall Afflecks: Der Hollywood-Schauspieler, der schon lange gegen seine Süchte ankämpft, hat einen schweren Rückfall erlitten. Laut tmz habe er eine Menge Alkohol von einem Lieferanten entgegengenommen: Bier, Whiskey, ein ganzer Karton voll. Jennifer sei mit einer guten gemeinsamen Freundin dann bei Bens Haus aufgetaucht, um eine sogenannte Intervention zu starten. Ben sei einsichtig gewesen, wisse, dass er Hilfe braucht. So wurden die beiden Frauen dabei fotografiert, als sie mit dem alkoholisierten Affleck dessen Anwesen verließen.

Garner kümmerte sich trotz Beziehungs-Aus

Nach einer längeren Beziehung zu Lindsay Shookus wurde Affleck in den letzten Tagen mit dem "Playboy"-Model Shauna Sexton gesichtet. Doch beide waren nicht da, um ihm zu helfen. Garner kümmerte sich um ihren Ex; sie haben wegen der Kinder noch immer viel Kontakt. Der Absturz kam just nach einem der größten Erfolge in Jennifer Garners Leben. Sie hat jüngst einen Stern am Walk of Fame bekommen.