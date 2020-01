Geheim-Gagen der Ekel-Camper

Anreise. Gestern machten sich die zwölf Dschungelcamper der 14. Staffel auf den Weg nach Australien. Schauspielerin Sonja Kirchberger hatte es nicht mehr gar so weit. Sie reiste von Singapur aus an und postete noch vom Flug­hafen aus. Immer wieder betonte sie, wie viel Angst sie vor der Herausforderung habe. Dabei müsste sie von allen Kandidaten am entspanntesten an diese herangehen, da sie schon im Vorfeld mehr verdient hat als die anderen.

Höchste Gage und gute Chancen

Bezahlt. Es winken nicht nur 100.000 Euro auf den Gewinner des RTL Dschungelformats Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Manche, der prominenten Kandidaten verdienen schon mit ihrer Teilnahme ein Vermögen. Sonja Kirchberger (55) ist heuer laut deutschen Medien die absolute Gagen-Königin. Sie soll 130.000 bis 150.000 Euro bekommen. Die Fans rechnen ihr auch gute Chancen auf den Sieg aus. Dann würde sie mit über 200.000 Euro nach Hause fahren.

Der Frauenschwarm und momentane Favorit

Umschwärmt. Auf Platz zwei landet mit 110.000 Euro Raúl Richter (32). Der GZSZ-Star hat laut eines RTL-Votings derzeit die höchsten Chancen auf den Sieg. Die weibliche Fan-Community verspricht, fleißig für ihn anzurufen. Auch der ehemalige Box-Weltmeister Sven Ottke kämpft ­gagentechnisch ganz vorne mit. Er soll 100.000 Euro kassieren.

Beauty. Auf Platz vier landet Reality-Sternchen Elena Miras. Sie nahm unter anderem bereits an Formaten wie Love Island teil. 75.000 Euro soll sie für ihre Teilnahme am Camp cashen. Knapp dahinter landen Wendler-Ex Claudia Nordberg und Malle-Jens-Witwe Daniela Büchner mit jeweils 60.000 Euro Gage.

Die Schlusslichter als Überraschungen?

Erwartung. Günther ­Krause soll immerhin noch 50.000 Euro verdienen, Prince Damien wird mit 40.000 abgefertigt, genauso wie Marcelo Cerullo. Die beiden Schlusslichter sollen Antonia Komljen und Anastasiya Avilova mit ca. 20.000 Euro bilden.