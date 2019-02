Grammys: Rapper Childish Gambino schreibt Geschichte

Die Country-Sängerin Kacey Musgraves hat den Grammy für das beste Album des Jahres gewonnen. Die 30-Jährige setzte sich bei der Preisverleihung am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles mit ihrem Werk "Golden Hour" gegen Konkurrenten wie die Rapper Drake, Kendrick Lamar und Cardi B durch.

Den ebenfalls besonders prestigeträchtigen Grammy für die beste Aufnahme des Jahres holte der Rapper Childish Gambino mit seinem Song "This Is America".

Childish Gambino schreibt Geschichte

"This Is America" erhielt Auszeichnungen in vier Kategorien: Neben "Bestes Musikvideo", "Best Rap/Song Performance" holte sich Schauspieler Donald Glover, alias Childish Gambino, auch die Preise in den wichtigen Kategorien "Record of the Year" und "Song of the Year".

Damit hat der 35-Jährige bei der 61. Grammy Verleihung am Sonntagabend in Los Angeles Geschichte geschrieben. Denn noch nie zuvor hat in einer der beiden Kategorien ein Künstler aus den Genres Rap oder Hip Hop den wichtigen Musikpreis holen können.