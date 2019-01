Gruppenvergewaltigung - Chris Brown in Paris festgenommen

Sänger Chris Brown wurde in Paris festgenommen, nachdem eine Frau Anzeige gegen ihn erstattet hat. Der Vorwurf: Vergewaltigung. Ein Polizist sagte via AP, dass die Anzeige in einem Bezirk im Nordwesten von Paris eingegangen sei. Auch betroffen: ein enger Freund sowie der Bodyguard des US-amerikanischen Sängers. Diese sollen an dem Vorfall maßgeblich beteiligt gewesen sein, heißt es in Presseberichten. Brown wurden außerdem Drogendelikte zur Last gelegt.

Untersuchungshaft

Seit Montag (21.1.) sollen die drei Männer in Untersuchungshaft sitzen. Noch ist nicht genau bekannt, von wem die Anzeige stammt; die Rede ist von einer 24-jährigen Frau. Der Vorfall soll sich am 15. Jänner ereignet haben, nachdem Brown die Frau in einem Pariser Nachtclub kennengelernt habe und sie ihm ins Hotel folgte.

Gruppenvergewaltigung

Nach Angaben des Senders France Info wurde Brown am Montag zur Vernehmung in Gewahrsam genommen; normalerweise ist die Dauer auf 24 Stunden begrenzt, kann aber auf 48 Stunden verlängert werden. Bei besonders schweren Tatbeständen sind auch bis zu 96 Stunden möglich. Nach Angaben von Ermittlern beschuldigte eine Frau den Rapper, sie gemeinsam mit einem Freund und seinem Leibwächter missbraucht zu haben. Ort der angeblichen Gruppenvergewaltigung sei in der Nacht auf den 16. Jänner ein Hotel im Zentrum der Stadt gewesen.

Schlug Rihanna

Chris Brown hatte bereits mehrfach Ärger mit der Justiz. Im Jahr 2009 war er zu Haft auf Bewährung und Sozialstunden verurteilt worden, weil er seine damalige Freundin, R&B-Superstar Rihanna, angegriffen hatte. Seine Prügelattacke sorgte weltweit für Schlagzeilen: Der Rapper hatte kurz vor der Grammy-Verleihung im Streit so schwer auf Rihanna eingeprügelt, dass sie ihren Auftritt bei der Gala absagen musste. Polizeifotos der verletzten Sängerin gingen um die Welt. 2016 wurde der Musiker festgenommen, nachdem eine Frau ihn beschuldigt hatte, ihr eine Waffe an den Kopf gehalten zu haben. Seine Bewährung für das damals daraus resultierende Urteil endete 2015.