Endlich dürfen wir mal wieder einen Blick auf die Kinder von Schauspielerin Gwyneth Paltrow werfen.

So groß

Auf Instagram hat die 45-Jährige nun einen Schnappschuss ihrer Sprösslinge gepostet. Groß sind sie geworden! Apple ist bereits 14 Jahre alt und Moses 12 - richtige Teenies also. Den Fans und Followern gefällt dieser seltene Einblick in das Privatleben der Aktrice. Manch einer hielt ihre hübsche Tochter sogar für die Mama - so ähnlich schauen sich die beiden.

Familienzeit

Zu dem Bild steht geschrieben: "Neeeeein, Sommer, bitte geh noch nicht weg." Möglich, dass es bei ihnen auch schon so herbstlich ist wie bei uns. Paltrow tritt in Hollywood sein ein paar Jahren etwas kürzer, kümmert sich verstärkt um ihre Familie. 2019 ist sie wieder als Pepper Potts in einer "Avengers"-Verfilmung zu sehen...