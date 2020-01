Gwyneth Paltrow verkauft Kerzen, die nach ihrer Vagina riechen

Die 47-jährige Schauspielerin Gwyneth Paltrow verkauft in ihrem Eat-Pray-Love-Shop "Goop" eine Kerze, die "nach ihrer Vagina duftet".

Duftkerze fürs "Wohlfühlen"

In diesem speziellen Shop werden oftmals sehr wahnwitzige Produkte angeboten. Ein Elixier mit dem Namen "Psychic Vampire Repellent" gegen die bösen und schlechten Schwingungen im Alltag, oder das neueste Produkt, eine Duftkerze mit dem Namen "This Smells Like My Vagina". Die US-Schauspielerin meint: "Es begann als Witz", nun ist es Realität und kostet 75 US-Dollar, oder knapp 68 Euro.

Laut Produktbeschreibung handelt es sich um „eine Mischung aus Geranien, säuerlicher Bergamotte und Zedernholz, denen Damaskus-Rosen und Ambrettesamen entgegen stehen“. Es sei ein „hinreißender, witziger, erotischer und wunderbar überraschender Duft“.

Die "Wohlfühl-Kerzen" sind natürlich ausverkauft.