Gwyneth Paltrow wunderschön im Brautkleid

US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (46, "Shakespeare in Love") hat Ende September den Drehbuchautor und Produzenten Brad Falchuk (47, "Glee") geheiratet. An der Zeremonie in Paltrows Anwesen im Luxus-Ferienhausgebiet Hamptons nahe New York, nahmen unter anderem Schauspielerin Cameron Diaz und Paltrows Pate, der Regisseur Steven Spielberg, teil.

Damals wurde alles ganz privat gehalten. Nach über einen Monat können wir jetzt endlich mal sehen, wie schön sie als Braut war!

© gwynethpatrow/Instagram

Auf ihrem Instagram-Account teilte Gwyneth das tolle Hochzeitsfoto. Sie heiratete in einem blütenweißen bodenlangen Spitzenkleid von Valentino mit Schleier. Ihr Mann Brad Falchuk trug einen eleganten blaugrauen Anzug mit Ansteckblume.

Der Nachrichtensender E! News berichtete, die Feier habe am Samstag in eher kleinem Rahmen stattgefunden. 2015 hatte das Paar seine Beziehung offiziell bekanntgegeben. Paltrow hat zwei Kinder aus einer ersten Ehe mit Coldplay-Sänger Chris Martin. Die Beziehung endete 2016, aber beide blieben laut eigenen Aussagen freundschaftlich verbunden. Falchuk hat ebenfalls zwei Kinder aus einer ersten Ehe, er war bis 2013 mit Produzentin Suzanne Bukinik verheiratet.