Harry fällt auf falsche Greta rein

Schock. Zurück in Kanada läutete dieser Tage das Handy von Prinz Harry. Am anderen Ende der Leitung die vermeintliche Greta Thunberg. Als Umweltschützer freute sich der Prinz selbstverständlich über den Anruf und plauderte sofort aus dem Nähkästchen – vor allem, was die Royal Family angeht. Dabei erzählte Harry, dass er „normaler ist, als seine Familie glaubt“, und er und Meghan „komplett isoliert vom Großteil der Royals sind“. Den ­Megxit machten sie, um ihren „Sohn zu beschützen“.

Scherz. Leider sprach Harry nicht wirklich mit Greta, sondern zwei russischen YouTube-Scherzkeksen namens Alexei Stolyarov and Vladimir Kuznetsov, die das Telefonat veröffentlichten.