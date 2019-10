Hasselhoff kommt mit Udo-Jürgens-Hit nach Österreich

„Ich habe Udo Jürgens früher oft getroffen und bin mir sicher, dass ihm meine Version gefallen würde!“ David Hasselhoff (67) liefert den Kulthit des Jahres. Auf der neuen CD Open Your Eyes covert er den Udo-Klassiker Mit 66 Jahren. „Ich habe letztes Jahr mit diesem Song meinen 66er gefeiert und dazu ein kleines Video gedreht. Das wurde ein riesiger Internet-Hit. Also war es logisch, dass ich das auf die CD nehmen muss!“

Tour

Diese Woche rockt The Hoff den Jürgens-Klassiker dann auch dreimal live bei uns. Beim großen ÖSTERREICH-Konzert am 10. Oktober in der Wiener Stadthalle (Restkarten bei ticket24.at) sowie in Innsbruck und Graz.

Mix aus Hardrock & Kitsch

Die Tournee, mit der Hasselhoff seit Anfang Oktober schon ganz Deutschland ausflippen lässt, ist ein grandios-witziger Mix aus Hardrock und Kitsch: „Das ist die größte Party des Jahres. Das Publikum hat dabei fast noch mehr Spaß als ich!“

Hasselhoff: Die geplante Setlist

Knight Rider Theme Here I Go Again

Jump in My Car

Hot Shot City

Head on

I Melt With You

Everybody Sunshine

Flying on the Wings of Tenderness

Country Roads

Rhinestone Cowboy

True Survivor

Lonely Is the Night

Hooked on a Feeling

It’s a Real Good Feeling Open Your Eyes

Mit 66 Jahren

Sweet Caroline

I’m Always Here

Sugar, Sugar

After Manana Mi Ciello

That’s Life

Wir zwei allein

Heroes

Summer Go Away

Crazy for You

Limbo Dance

ZUGABEN:

Looking for Freedom

Du