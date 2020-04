Heidi Klum: Zugenommen oder schwanger?

Huch, was ist den das? Modelmama und Unternehmerin Heidi Klum zeigt ihren Bauch auf Instagram; und der ist verdächtig rund. Schwanger möchte man da gleich spekulieren. Doch links neben ihr steht Ehemann Tom, rechts Schwager Bill in gleicher Pose. Heidi liefert die Erklärung für das Bild gleich mit im Text: „Dinner was good“ schreibt sie dazu.

Drei Bäuche

Sie zeigt hier ein sogenanntes Food-Baby; eine Wölbung die wie eine Schwangerschaft aussieht, wenn man zu viel gegessen hat. Doch die Fans von Heidi Klum spekulieren unter der Aufnahme, darüber, ob es sich nicht doch um einen Babybauch handeln könne… Fest steht, Klum bekommt durch solche Spekulationen immer ganz besonders viel Aufmerksamkeit.

Klum: Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit, wie sie sie dringend braucht, weil das Finale von „Germanys Next Topmodel“ findet demnächst statt. Und sind wir mal realistisch: In Zeiten von Corona muss man um jeden Quotenpunkt kämpfen. Denn das Finale wird dieses Jahr schwierig zu gestalten sein. Statt in einer Arena vor tausenden Zusehern im Publikum, wird aus einem TV-Studio gesendet.