Heidi Klum verrät, was sie Tom zum Valentinstag schenkt

Im Interview mit dem "People"-Magazin verrät das deutsche Model Heidi Klum, wie sie ihren Liebsten Tom Kaulitz verwöhnt: "Am Valentinstag dreht sich alles um sexy Wäsche. Ich würde einen BH, farblich passende Höschen, Strapse, Overknee-Strümpfe und himmelhohe Stilettos kombinieren. Man sollte etwas Besonderes für ihn tragen aber auch für sich selbst, um sich umwerfend zu fühlen. Ich liebe ein Spitzen-Set in einem wunderschönen Rot. Ob man seinen Partner erst spät in der Nacht überraschen will, oder die Unterwäsche einfach für sich trägt – heiße Dessous steigern das Selbstbewusstsein."

Kleine Notizen verteilen

Das ehemalige Dessous-Model für "Victoria's Secret" hat aber noch mehr Ideen: "Man kann die Karten dann im ganzen Haus verteilen, sodass er sie tagsüber nach und nach entdeckt. Es macht Spaß, kleine Überraschungen mit süßen Notizen zu finden. Die sind immer dort am schönsten, wo man sie am wenigsten erwartet."

"Das Aufwachen in einem Raum voller Ballons am Valentinstag zaubert jedem ein Lächeln auf die Lippen, egal wie alt sie sind. Wir sind große Fans von Ballons in unserem Haus."

"Mit einem Strauß roter Rosen kann man niemals etwas falsch machen. Es ist eine kleine Geste die jeden Raum zum Leuchten bringt."