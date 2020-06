Heißer Sex zu dritt: Jetzt spricht Elon Musk

Tesla-Tycoon Elon Musk wehrt sich nun gegen den Vorwurf, er hätte mit Top-Model Cara Delevigne und Depp-Ex einen flotten Dreier gehabt. Josh Drew, Ex-Mann der besten Freundin von Heard, erklärte in einer eidestattlichen Aussage, dass ihm seine damalige Frau von der schlüpfrigen Nacht erzählt hätte. Jetzt wehrt sich der Tech-Mogul gegen die Vorwürfe, die bereits in den Gerichtsakten festgeschrieben stehen: "Cara und ich sind Freunde, aber wir waren nie intim. Sie würde das bestätigen", erklärte Musk gegenüber "Page Six". "Ich möchte erneut bekräftigen, dass Amber und ich erst ungefähr einen Monat nachdem die Scheidung eingereicht wurde, angefangen haben, auszugehen“, so der SpaceX-Grün­­der. Ich denke nicht, dass ich während ihrer Ehe auch nur in ihrer Nähe war!", erklärte Musk weiter.

Die angebliche Sex-Nacht soll dabei bereits stattgefunden haben, als Johnny Depp und Amber Heard noch verheiratet waren – Depp versucht nun im derzeit laufenden Verleumdungsverfahren den Betrug seiner Ex-Frau zu belegen. Auch zu dem laufenden Verfahren äußerte sich Elon Musk: "In Bezug auf diesen Rechtsstreit würde ich allen Beteiligten empfehlen, das Kriegsbeil zu begraben. Das Leben ist zu kurz für so eine lang anhaltende Negativität."