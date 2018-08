Hollywood ist in Venedig gelandet

Hollywood-Star Naomi Watts, Top-Model Izabel Goulart, Schauspielerin Claire Foy und viele weitere VIPs flanierten gestern bereits durch die romantische Hafenstadt. Abends wollte Ryan Gosling die 75. Filmfestspiele von Venedig offiziell eröffnen. Neben den internationalen Star-Gästen, die gestern über den roten Teppich schlendern sollten, waren auch zahlreiche Österreicher an den Lido gereist.

Austro-VIPs

Oscar-Preisträger Christoph Waltz sitzt heuer in der Wettbewerbs-Jury, Regisseur Norbert Blecha erweitert sein Netzwerk, Florian Teichtmeister und Susanne Wuest suchen nach neuen Rollen und Jungschauspielerin Laura Bilgeri nutzt das Festival, um Kontakte zur internationalen Film-Branche zu knüpfen.

Lady Gaga ganz nackt

Sie weiß, wie man Aufmerksamkeit auf sich zieht: Lady Gaga feiert dieser Tage mit ihrem Film A Star Is Born bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere, da kann sie jede Werbung brauchen. Also zeigt sich die Sängerin ganz einfach unter dem Motto „Sex sells“ splitterfasernackt auf Instagram. Dazu ist sie extrem geschminkt: schwarz umrandete Augen, dunkle Augenbrauen. Auch ihre Tattoos sind deutlich zu sehen. Die Haare der Lady: platinblond und stark toupiert. Geshootet wurde sie vom Fotografen Russell Linnetz – mit ihm hatte sie schon einige Male zusammengearbeitet. Kommentar gab es zu den Bildern ihrerseits keine.

© Instagram/Lady Gaga/Eli Russell Linnetz