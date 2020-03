Hollywood zittert vor Corona

Schock. Es begann mit Tom Hanks, der sich mit seiner Frau Rita Wilson mit dem Corona-Virus infiziert hat und derzeit in Quarantäne ist. „Wir nehmen jeden Tag, wie er kommt“, postete er auf Instagram und ist guter Dinge, bald wieder gesund zu sein.

In freiwilliger Quarantäne befinden sich zurzeit der schwangere Popstar Katy Perry und ihr Freund Orlando Bloom. Perry sagte alle Termine in Australien ab und ist mit Bloom für zwei Wochen in ihrem Haus eingebunkert.

Abreise. Ebenfalls aus Australien geflüchtet ist Superstar Robbie Williams, der seine Down-Under-Konzerte auch abgesagt hat und wieder bei seiner Familie in Los Angeles die Corona-Krise aussitzen will.

Anders Naomi Campbell, sie ist weiterhin weltweit unterwegs – trägt dabei aber einen Ganzkörper-Schutzanzug.

Extreme Vorsicht bei Naomi Campbell

Auf Nummer sicher. Supermodel Naomi Campbell ist für ihren Hygiene-Fimmel ­bekannt. In Zeiten von Corona fliegt Campbell nur mehr im Schutzanzug mit Brille und Gesichtsmaske.

© Naomi Campbell/Instagram