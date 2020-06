Ist DAS Kim Kardashians hässlichstes Outfit?

Dank ihres Erfolges mit dem eigenen Reality-Format, ihrer zahlreichen Beauty- und Kleidungsbrands und durch ihre Heirat mit Rapper Kanye West kennt Kim Kardashian so gut wie jeder. Auf ihren sozialen Kanälen lässt Kim ihre Fans zudem regelmäßig an ihrem Privatleben teilhaben.

Kardashian und West: Ranch

Neu auf Instagram: ein Bild von sich und Kanye auf ihrer Ranch in Wyoming. Das 14 Millionen Dollar teure Anwesen hat genug Platz für alle ihre vier Kids sowie eine Rinderzucht oder sonstige Bewirtschaftung. Es soll schon lange Kims Traum sein, so zu leben. Wenn sie in ein paar Jahren mit dem Jus-Studium fertig ist, will sie von der Ranch aus nach L. A. oder New York jetten.

Quietschig und unbequem?

Doch die Ranch oder der Ausblick selbiger ist auf Kims Foto nicht die Sensation. Vielmehr das Outfit von ihr und Ehemann Kanye. Beide sind in Leder gewandet, wirken wie aus einem Matrix-Western entsprungen. Kanye trägt klassisches Schwarz, Kim einen braun glänzenden Lederjumpsuit. Der Einteiler betont nicht unbedingt ihre Vorzüge - er ist sehr weit an Hüften und Beinen. User ätzen in den Kommentaren, dass dieses Gewand bestimmt komische Geräusche macht und beim Bewegen und beide so aussähen, als wäre der Aufzug sehr unangenehm ...

