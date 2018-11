J.Lo nackt - Internet dreht durch!

Jennifer Lopez zeigt sich fast nackt in einem Mode-Magazin.

Stolz

Die 49-Jährige ist stolz auf ihren Körper, der auch nach zwei Kindern noch immer durchtrainiert und straff ist. Dank ihrer regelmäßigen Besuche im Fitnessstudio hat sie mittlerweile auch einen Sixpack und präsentiert diesen auch gerne in den sozialen Medien. Bei einem Shooting zeigte sie jetzt noch einiges mehr und verzichtete auf jegliche überflüssige Kleidung.

Blick frei

In der Dezember-Ausgabe der amerikanischen 'InStyle' zeigt sich der Männerschwarm in goldenen High Heels und einem grünen, besonders geschnittenen Paillettenkleid. Das Gewand ist an der Seite offen und gewährt damit einen ungehinderten Blick auf ihren Körper. Zu dem dazugehörigen Post auf Instagram äußerten sich die User begeistert über das freizügige Ergebnis. „Du bist so wunderschön“, "Unglaublicher Körper“ oder „Atemberaubend“, hieß es in einigen der zahlreichen positiven Kommentare.

Trainingsplan

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Alex Rodriguez verfolgt J.Lo einen strikten Trainingsplan, zu dem auch der Verzicht auf Kohlenhydrate gehört. Erst kürzlich präsentierte der 43-jährige Basketball-Star Rodriguez, dessen Spitzname A-Rod ist, seine Workout-Routine und schrieb auf Instagram: "Verrückte Zeitpläne bedeuten verrückte Arbeitszeiten, aber wir verpassen nie ein Workout. Es ist die beste Art, um sich zu entspannen. Hier ist das Workout für den Oberkörper, das @jlo und ich gestern Abend durchgezogen haben. #NoExcuses"