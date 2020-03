Jennifer Lopez: Große Trauer um Jugendliebe

David Cruz, die Jugendliebe von Superstar Jennifer Lopez, ist gestorben. Cruz wurde nur 51 Jahre alt, er starb im Mount-Sinai-Spital in New York an den Folgen einer Herzkrankheit, heißt es in US-Medien.

© Getty Images

Kannte Lopez besser als viele andere

Jennifer Lopez war erst 15 Jahre alt, als sie den um ein Jahr älteren David Cruz kennenlernte. Sie waren fast zehn Jahre ein Paar, 1995 trennten sich die beiden. In späteren Interviews bezeichnete ihn die Sängerin als guten Freund und Person, die sie wahrscheinlich besser kennen würde als die meisten Menschen.