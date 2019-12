Jennifer Lopez versext Golden Globes

Strippt sich Jennifer Lopez (50) zu ihrem ersten Golden Globe? Nachdem die Po(p)-Queen 1997 als Selena noch gegen Helen Hunt den Kürzeren zog, ist sie jetzt mit dem heißen Rotlichtmilieu-Film Hustlers die Top-Favoritin als Beste Nebendarstellerin. Bei den ersten Wetten liegt sie deutlich vor Margot Robbie, Kathy Bates oder Annette Bening.

Top-Stars

Neben J.Lo gelten in den 14 Film-Kategorien auch Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson und Brad Pitt als Top-Favoriten. Gleich fünf Mal darf Quentin Tarantino mit Once Upon a Time in Hollywood hoffen. Auch beim TV ist Hollywood stark vertreten: Nominierungen für u. a. Meryl Streep, Nicole Kidman, Reese Witherspoon oder Jennifer Aniston.

Oscar-Fahrplan

Die 77. Golden Globe Awards werden am 6. Jänner vergeben. Als erste Preisträger stehen Tom Hanks und Ellen DeGeneres bereits fest. Am 9. Februar folgt die 92. Oscar-Verleihung. Die Nominierungen kommen am 13. Jänner.

bekannt gegeben.