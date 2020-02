Jetzt: Die Oscar-Nacht im LIVETICKER

Oscars. 40.000 zu einem Zyklon geformte Swarovski-Kristalle als Bühnen-Deko, Grammy-Abräumerin Billie Eilish mit dem neuen Bond-Hit im Musikprogramm und ein elitäres Dinner von unserem Hollywood-Koch Wolfgang Puck. Jetzt steigt im Dolby Theatre von Los Angeles die 92. Oscarverleihung. In 24 Kategorien vergibt Hollywood den wichtigsten Film-Preis.

+++ Alle Infos im oe24-LIVETICKER weiter unten +++

Favoriten. Nimmt man die Wettquoten und die bisherige Award-Saison als Leitfaden, dann stehen die Sieger praktisch fest: Renée Zellweger (Judy), Joaquin Phoenix (Joker), Laura Dern (Marriage Story) und Brad Pitt (Hollywood) dürften nach Golden Globe, SAG, Critic’s Choice Award und BAFTA wohl auch über den Oscar jubeln.

Duell. Geht der Joker mit gleich 11 Nominierungen ins Rennen, so liefern sich doch eher das Weltkriegs-Drama 1917, die Familientragikomödie Parasite und die Manson-Story Once Upon A Time in Hollywood einen spannenden Drei-Kampf um den besten Film.

Mega-Show. So wie 2019 wieder ohne Moderator abgehalten, führen gleich 40 Hollywood-Top-Stars – von Rami Malek bis Salma Hayek – durch das Programm. Dazu gibt es Auftritte von Elton John, Randy Newman und Billie Eilish sowie gleich 44 Partys.