Johnny Depp: Darum ist er endlich auf Instagram

Huch, wer ist denn da so plötzlich auf Instagram zu finden? Es ist Hollywood-Star Johnny Depp. Warum er bislang nicht dort zu finden war, erklärt er gleich in seinem Einstieg; Depp hat ein langes Video gepostet mit dem er sich an seine Fans wendet. Darin sagt er, dass er wegen der seltsamen Zeit, die uns allen so viel abverlangt, nun diese Art der Kommunikation wählt.

Depp: Schon 1,6 Millionen Fans

Gewohnt lässig spricht der Star, innerhalb von wenigen Stunden hat er schon 1,6 Millionen Fans. Was soll man in der Isolation machen? Zu allererst gesund bleiben. Und eines sei nicht erlaubt: Sich zu langweilen, er gibt Tipps zur Nutzung dieser Zeit: Malen, musizieren, einen Handyfilm drehen, alles sei möglich, so der Star. Er appelliert an seine Fanschar, mit Zusammenhalt durch die Zeit zu kommen. Zudem hat er auch noch was für die Ohren – zusammen mit Jeff Beck hat er einen Song von John Lennon gecovert.