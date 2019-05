Justin Bieber und Ed Sheeran im Duett

Der kanadische Popstar Justin Bieber (25) und sein britischer Kollege Ed Sheeran (28) machen wieder gemeinsame Sache. Auf Instagram enthüllten beide Stars bereits am Dienstag den Titel ihrer neuen Duett-Single.

"I Don't Care" wurde heute veröffentlicht. Der Song "I Don't Care" zum Reinhören:

Seit einigen Tagen hatte Bieber und Sheeran in sozialen Netzwerken Andeutungen zur Teamarbeit gemacht und Promo-Fotos gepostet.

Bieber ("Sorry") und Sheeran ("Shape of You") arbeiten zuvor schon an Liedern wie "Cold Water" und "Love Yourself" zusammen.