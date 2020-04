Kapoor: Noch ein Bollywood-Star ist tot

Eine traurige Zeit für Fans des Bollywood-Kinos. Nach Irrfan Khan starb nun auch der beliebte Bollywood-Darsteller Rishi Kapoor; er litt seit 2018 an Leukämie. Er wurde vor wenigen Tagen wegen Atemproblemen in ein Spital in Mumbai gebracht, soll bis zum Ende heiter gewesen sein. Kapoor verstarb am frühen Morgen des 30.4.

Kapoor: 50 Jahre Filmkarriere

Kapoor wurde in eine Familie von Filmschaffenden hineingeboren und spielte seit den 1970er Jahren immer wieder die Rollen des romantischen Frauenschwarms. Er hinterlässt seine Frau, eine Tochter und einen Sohn, der ebenfalls Bollywood-Darsteller ist.