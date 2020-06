Kardashian: Steht Auszug bei Kanye bevor?

Bei Kim Kardashian und ihrem Ehemann und Rapper Kanye West soll der Haussegen schief hängen. Offenbar haben sich während der Coronavirus-Krise neue Konflikte aufgetan. Kardashian soll von Kanye genervt sein. Die beiden leben mit vier Kindern in einem Haus. Wie ein Insider gegenüber "US Weekly" berichtet, gäbe es zwischen den Ehepartnern Streit um Aktivitäten für den Zeitvertreib.

Die Tagesabläufe der beiden Stars sollen völlig unterschiedlich ablaufen. Kim sei die meiste Zeit am Trainieren und Kanye bleibe lange auf und habe noch keine Routine gefunden. Nun soll es sogar so weit gegangen sein, dass Insider von einer Trennung der beiden sprechen! Ein Informant vermutet gegenüber "Sun": "Ich denke, dass sie ihre Zeit getrennt in verschiedenen Häusern verbringen werden, aber eine Scheidung wird es nicht geben."

Allerdings soll eine wirkliche Trennung allerdings nicht infrage kommen: "Sie befinden sich jeweils am anderen Ende des Hauses, um die Dinge friedlich anzugehen."