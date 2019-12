Kate Moss: Sie zeigt ihren wunderschönen Busen

Kate Moss (45) war schon immer eines jener Models, das keine großen Probleme mit Nacktheit zu haben scheint.

Moss: Kein Problem mit Nacktheit

Das hat sich über die Jahre nicht geändert und so zeigt sich Kate auch heute noch für Werbedeals gern unbekleidet. Für ein Fotoshooting zeigte sich Moss oben zeitweise ganz textilfrei. Am Strand in Miami wurde die Kampagne für das Luxuslabel Dior geshootet und Moss trug am Oberkörper lediglich einen schwarzen Trench, der immer wieder verrutschte, schließlich löste sich der Gürtel und gab die Sicht frei auf die Oberweite des Models. Das schien sie nicht zu stören, Moss lieferte gewohnt professionell ab.

Auf Nackt-Abschnitt

Wer sich jetzt fragt, wie Nacktheit und ein amerikanischer Strand zusammenpassen: Wahrscheinlich fand das Shooting auf einem Abschnitt statt, bei dem Textilfreiheit kein Problem ist.