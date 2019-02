Katy Perry und Orlando Bloom sind verlobt!

Schöne Neuigkeiten am Valentinstag. Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom werden heiraten

Romantisch

Am Valentinstag haben sich die beiden romantisch verlobt. Auf Instagram hat Katy ein Bild geteilt, dass sie und Orlando zeigt, im Hintergrund sind zahlreiche rote Herzballons zu sehen. An ihrem Finger schimmert ein ausgefallener Ring. Ein pinker Stein ist umfasst von kleinerein Diamanten. Von der Form her wie eine Blüte und in Anspielung auf Orlandos Nachnamen Bloom, der blühen bedeutet schreibt sie: "In voller Blüte."

Zweite Ehen

Die beiden waren 2016 für ein Jahr zusammen, gingen dann getrennte Wege. Bis sie sich im vergangenen September wieder fanden. Für beide Stars wird es die zweite Ehe sein. Bloom war bereits mit Model Miranda Kerr verheiratet, Katy mit Russell Brand.

Katys Mama Mary postete