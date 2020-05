Kim: DAS wollen 170 Millionen Insta-Fans sehen

Kim Kardashian ist eine Verkaufsmaschine: Was sie angreift, wird zu Gold. Berühmt wurde der US-Star mit einem Sextape. Inzwischen macht sie Millionen mit TV-Shows und Instagram. Die Ehefrau von Kanye West bekommt beispielsweise bis zu 500.000 Dollar für ein Posting auf Instagram.

Weltweit folgen bereits unfassbare 170 Millionen Fans dem Instagram-Account Kim Kardashians. Dort postet die 39-Jährige regelmäßig sexy Fotos von sich selbst.

Immer öfter zeigt die vierfache Mutter aber auch private Schnappschüsse oder gewährt Einblicke hinter die Kulissen. So auch mit diesem Post am Sonntag. „Mein blondes Haar war nur eine Perücke. Ich räume heute meinen Schrank auf und mache @ skims Armaturen“, schreibt Kim zu einem Posting. Dazu zeigt sich die 39-Jährige in einem schwarzen BH, einer schwarzen hoch taillierten Strumpfhose und spitzen Stilettos. Das Foto wurde dabei in einer riesigen Umkleidekabine aufgenommen.

Ihre Insta-Fans sind jedenfalls begeistert. Innerhalb von nur 10 Stunden haben über 3,7 Millionen Follower das Posting gelikt.