Kuschel-Kurs vor Grammy Awards

Pop. Kuschel-Kurs vor dem großen Musik-Duell. Am Sonntag sind Hip-Hop-Queen Lizzo (8 Nominierungen), Teenie-Star Billie Eilish und Country-Cowboy Lil Nas X (je 6) die Top-Favoriten bei den Grammy Awards. Zuvor feierte man noch gemeinsam ab. Mit der Spotify Best New Artist Party startet der Rummel zu den Pop-Oscars.

© Getty Images

© Getty Images

Und das gleich mit einer Liebes-Show: Finneas, der große Bruder von Billie EIlish, konnte von seiner Claudia Sulewski nicht die Finger ­lassen. Auch um Heidi Klum gab’s Kuschel-Alarm: Innige Zärtlichkeiten mit ihrem Tom. Bei Warner gingen auch Blake Shelton und Gwen Stefani auf Tuchfühlung.