Lady Gaga: Dieser Schmuck ist 5 Millionen wert!

Manche Leute investieren in Immobilien, andere lieber in Schmuck. Lady Gaga hingegen lieh sich für ihren Auftritt bei den diesjährigen Golden Globes Awards einfach Schmuck im Wert einer Luxusimmobilie aus.

Teuer

Fünf Millionen Dollar kostete das Geschmeide das den Hals und die Ohren der Sängerin zierte. Die 32-jährige trug eine Kette von Tiffany, die 300 Diamanten fasste. Das Highlight war ein 20-Karäter in Birnenform, der die Mitte der Kette schmückte.

Stylisten suchten aus

Ihre Stylisten Tom Eerebout und Sandra Amador wählten die Kostbarkeiten extra zum ausladenden Kleid aus und sagten der Daily Mail: "Die Tiffany Aurora Halskette, eigens für Lady Gaga angefertigt und die Globes halten die majestätische Natur ihres Kleides perfekt fest." Der passende Ohrschmuck, Diamanten in Platin sowie drei Armbänder, sollen jeweils um die 100.000 Dollar wert sein.

Close gewann

Ein königlicher Auftritt für diese Preisverleihung. Trotz anderer Prognosen ging Lady Gaga nur mit einem Globe nach Hause. Sie gewann für das beste Lied und musste sich in der Kategorie beste Schauspielerin der Legende Glenn Close geschlagen geben. Diese brillierte in ihrer Rolle im Streifen "The Wife" und konnte darum den Preis mit nach Hause nehmen.

