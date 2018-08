Lady Gaga mit Wow-Auftritt in Venedig

Als Lady Gaga und Bradley Cooper am Freitag mit dem Wassertaxi am Lido ankamen, herrschte Ausnahmezustand. Kreischende Fans und Jubel­rufe folgten ihnen quer durch die Stadt. Die beiden präsentierten im Rahmen der 75. Filmfestspiele ihren ersten gemeinsamen Film A Star is Born, bei dem Cooper auch Regie führte. Bei ihrem Auftritt trug Gaga die Haare wie Marilyn Monroe damals, auch das Kleid erinnerte stark an die Stilikone der 1950er-Jahre. Zuvor rekelte sich der Popstar noch in einem aufreizenden Outfit auf einem der hölzernen Boote.

Am Abend am Roten Teppich bezauberte Gaga schließlich auch noch in einer rosafarbenen Feder-Robe von Valentino.

Auflauf

Auch sonst tummelten sich einige Stars auf den roten Teppichen. Supermodel Izabel Goulart präsentierte sich im nächsten sexy Outfit, Hollywoodstar Emma Stone funkelte in einer Traumrobe aus Seide und Spitze, und Jeff Goldblum lieferte mit seiner Gattin Emilie eine Turtelshow.

