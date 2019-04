Letzter Bond für Daniel Craig

Der Cast für den neuen Bond-Streifen ist kein Geheimnis mehr und er wird heißer denn je. Denn Daniel Craig (51) wird sich als Agent 007 nicht nur an den feurigen Missionen die Finger verbrennen. Das neue Bond-Girl Ana de Armas bringt jede Menge Sex-Appeal mit und hat keine Scheu davor, die Hüllen fallen zu lassen. Die Kubanerin zog bereits in Filmen wie Sex, Party and Lies blank.

Mit Bohemian Rhapsody-Star Rami Malek (37) bekommt Bond außerdem einen charakterstarken Kontrahenten.

Bond ist anfangs nicht mehr im aktiven Dienst, er genießt ein entspanntes Leben auf Jamaika. Sein Frieden ist jedoch von kurzer Dauer, denn als sein alter Freund Felix Leiter von der CIA auftaucht und ihn um Hilfe bittet, geht die Action los. Die Mission, einen entführten Wissenschaftler zu retten, erweist sich als weitaus ­tückischer als ­erwartet und führt Bond auf die Spur eines mysteriösen ­Bösewichts, der im Besitz von gefährlicher neuer Technologie ist. Der Streifen verspricht eine ­explosive Mischung aus Sex, Action und Witz.