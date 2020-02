Liz Hurley: Traumkörper mit 54 Jahren!

Liz Hurley zeigt sich in ihrer Bikini-Kollektion auf den Malediven. Die 54-jährige Schauspielerin machte ein Fotoshooting und zeigte dabei ihren Traumkörper. Sie sei eigentlich "zu alt" um so freizügig im Bikini Fotos zu machen, sagt Hurley. In der Öffentlichkeit zeige sie sich eigentlich mit mehr Gewand.

© Instagram

Ihren Fans auf Instagram gefallen die Bilder aus dem südasiatischen Inseln jedoch. Sie bekam fast 90.000 "Likes" für die Aufnahmen im weißen Zweiteiler.