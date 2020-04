Lopez maskiert, Robbie nackt

Party. Ein Ballspiel im Park mit Mundschutz und der nötigen Distanz. Jennifer Lopez (50) zeigt in Miami vor wie Party in Zeichen von Corona läuft. Zum 12. Geburtstag von Ella Alexander, der Tochter ihres Verlobten Alex Rodriguez, lud J.Lo die ganze Familie in den Park. Ihre Zwillinge Max und Emma sowieso, aber auch Alex‘ Ex-Gattin Cynthia Scurtis. Mit sozialer Distanz wurde gespielt, gefeiert und die Torte angeschnitten. Witzig: Nicht nur J.LO, sonder auch ihr Videoteam filmte für die Stieftochter mit.

Striptease. 4.500 Kilometer entfernt war auch Robbie Williams (46) zum Feiern zumute: für seine Kinder baute er den Tennisplatz zur Rennstrecke um. Beim Wettkampf mit E-Autos gewann Sohn Charlton (5). Dazu die Fans: Robbie legte auf Instagram ab.