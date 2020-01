MTV-Star Alexis Eddy: Tot mit nur 23 Jahren

Alexis Eddy war bekannt aus dem MTV-Dating-Hit "Are You The One?". In der Staffel, die 2017 lief, berichtete Alexis immer wieder von ihrem Leben, das bunt und tragisch war.

Eddy: Tragisches Leben

Die junge Frau galt als lebenslustig und nett. Doch sie habe lange unter Drogen gelitten, war süchtig. Zuletzt sei es ihr gelungen, clean zu leben, hieß es vor einiger Zeit. In der Show berichtete sie auch von einem ihrer Cousins, der ein verurteilter Mörder ist. Am 9. 1. habe die Polizei laut dem US-Promiportal TMZ einen Notruf bekommen, dass eine Frau einen Herzstillstand erlitten habe. Alexis starb in ihrer Wohnung in West Virginia. Eine toxikologische Untersuchung wurde angeordnet, Fremdverschulden sei ausgeschlossen.

War verlobt

Noch im Oktober hatte sich die 23-Jährige verlobt, die Verbindung soll allerdings unlängst in die Brüche gegangen sein.