Madonna: Botox-Alarm auf Instagram

Madonna ist wegen einer Reihe von Videos in den Schlagzeilen. Darin geht es weniger darum, was die Queen of Pop macht, sondern vielmehr, wie sie dabei aussieht. Denn das Gesicht der 61 Jahre alten Sängerin wirkt sehr prall und faltenlos. Auch ihre Augenbrauen sind plötzlich viel weiter oben im Gesicht als früher.

Madonna: Das hat sie machen lassen

Ein Schönheitschirurg urteilt auf Bild.de, dass die Sängerin sich über die Jahre wohl einigen Faceliftings unterzogen habe und deswegen nun diesen Look habe. Zudem meint er, sie habe sich wahrscheinlich schon öfter Eigenfett unterspritzen lassen.

Madonna im Wandel der Jahre

Von 1985 bis 1989 war Madonna mit Schauspieler Sean Penn verheiratet. Von Carlos Leon stammt Tochter Lourdes die 1996 geboren wurde. Mit Regisseur Guy Ritchie war Madonna von 2000 bis 2008 verheiratet. Sie haben den gemeinsamen Sohn Rocco.