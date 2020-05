Mary-Kate Olsen und Sarkozy: Scheidung nach 5 Jahren

Liebes-Aus bei Mary-Kate Olsen (33) und Olivier Sarkozy (50): Wie TMZ berichtet, sollen sich die beiden nach 5 Ehejahren getrennt haben.

Demnach soll Mary-Kate bereits die Scheidung eingereicht haben - doch aufgrund der Corona-Pandemie kann der Antrag vom New Yorker Gericht nicht bearbeitet werden. Die Schauspielerin soll es jedoch eilig haben: Sie hat nun auf einen Notfall plädiert, damit die Scheidung schneller durchgesetzt wird.

Olsen und Sarkozy, der Halbbruder von Nicolas Sarkozy, waren seit 2012 liiert, im November 2014 heirateten die beiden ohne großes Aufsehen in einem New Yorker Privathaus. Olivier Sarkozy soll das gemeinsame Luxus-Apartment in New York bereits gekündigt haben. Wie TMZ weiter berichtet, soll Sarkozy Olsen dazu aufgefordert haben, ihre Wertsachen bis zum 18. Mai aus der Wohnung zu holen. Mary-Kate soll um Aufschub gebeten haben, doch Olivier soll nicht reagiert haben.