Meghan strahlt bei Comeback

Blitzlicht. Der Andrang bei den Endea­vour Fund Awards war gewaltig – jeder wollte an diesem Abend einen Blick auf Herzogin Me­ghan und ihren Ehemann Prinz Harry werfen, denn es könnte ja der letzte sein. Am 31. März zieht sich das Paar nämlich von seinen royalen Verpflichtungen zurück. Doch bis dahin stehen noch einige Termine am Programm.

Strahlend. Bei ihrem Comeback am Red Carpet lächelte die Herzogin alle Unstimmigkeiten einfach weg und stahl allen anderen Gästen in ihrem Victoria-Beckham-Designer-Kleid die Show. Das royale Protokoll wurde zwar eingehalten, was Me­ghan aber nicht davon abhielt, fast durchgehend den Kontakt zu Ehemann Harry zu suchen. Schon bei ihrer Ankunft zur Gala im Goring-Hotel schmiegte sich Meghan bei strömendem Regen an ihren Mann.

Fahrplan. Gestern war Harry solo unterwegs und besuchte mit Lewis Hamilton die Formel-1-Strecke in Silverstone. Zum Finale besucht das Paar am 9. März mit der Royal-Family die Messe in der Westminster Abbey.

Shitstorm wegen Luxus-Hotel

Teuer. Obwohl die Gala nur unweit der Residenz Frogmore Cottage im Hotel Goring stattfand, sollen Harry und Meghan angeblich im Hotel um knapp 10.000 Euro die Nacht verbracht haben. Auch das rund 3.000 Euro teure Kleid der Designerin Victoria Beckham stieß vielen unangenehm auf.

Kate & William erobern die Herzen der Iren

Während sich in London alles um Meghan dreht, sind Kate & William auf Reisen.

Entspannt. Drei Tage verbrachten Herzogin Kate und Prinz William in Irland und zeigten sich dort – ohne Protokollverstöße – volksnah und bestens gelaunt. Kate zeigte einmal mehr ihr sportliches Talent auf der Laufbahn und beim tradi­tionellen gälischen Sport Hurling. Auch ein Besuch in einem traditionellen Irish Pub stand am Programm, ebenso wie ein romantischer Spaziergang.

Inzwischen sind die Royals zurück bei ihren Kindern im Kensington-Palast und werden am Montag in der Kirche auf Meghan und Harry treffen.