'Mercury' wird Bond-Bösewicht

ÖSTERREICH-Leser wissen es schon seit 2. März. Jetzt ist es fix. Rami Malek, der für seine Rolle als Freddie Mercury im Rekord-Film Bohemian Rhapsody den Oscar holte, wird neuer Bond-Bösewicht. „Ich freue mich schon auf den Dreh und werde James Bond das Leben zur Hölle machen“, erklärt er die Hollywood-Sensation.

Sein Gegenspieler ist einmal mehr Daniel Craig. Als Bond-Girl agiert Léa Seydoux. Gedreht wird u. a in Norwegen, London und Italien. Der Kinostart ist am 8. April 2020. „Bond ist eigentlich in Jamaika in Ruhestand, wird aber für einen letzten Auftrag zurückbeordert“, verrät Regisseur Cary Joji Fukunaga.