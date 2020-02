Michelle Hunziker posiert als Bikini-Bondgirl

Ob das eine Bewerbung sein soll für den nächsten Bond-Streifen? Moderatorin Michelle Hunziker zeigt sich auf Instagram sehr erotisch im Look von Bondgirl Ursula Andress, mit weißem Bikini, Nietengürtel und einer großen weißen Muschel.

Auf den Malediven wurde die Strecke geshootet, sie sei, so Hunziker, eine Hommage an Andress, die 1962 das erste Bondgirl in "James Bond jagt Dr. No" verkörperte. Hunzikers Gatte Tomaso Trussardi witzelt darunter, dass er in den Bildern die Muschel sei ...